Köpeği döverek öldürenlere verilen cezanın gerekçesi: ‘Suça meyilli bir kişiliğe sahip değiller’

Merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü. Bu ana ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli kısa sürede yakalanarak 25 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan şüpheliler 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildi. Şüpheliler 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutuldu.

'KÖPEĞİ KÜREKLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜKLERİ SABİT'

Sanıklar hakkında verilen kararın gerekçesi de açıklandı. Karanda sanıkların suçtan kurtulmak için köpeğin ölmediğini söyledikleri, ancak köpeğin bir gün sonra kafesin önünde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Kararda, "Köpekler kafes dışına çıkarıldıktan sonra sanık Sefa tarafından yakalama aparatıyla yakalandıkları ve ardından ilaçlama işlemi yapıldığı, kafesten Y1765 kulak küpeli köpek çıkarıldıktan sonra sanık Sefa'nın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, sanık Sefa köpeği yakaladıktan sonra sanık Murat'ın elindeki kürekle birden fazla kez köpeğin kafasına vurarak köpeği etkisiz hale getirdiği, her ne kadar sanıklar 1765 kulak küpeli köpeğin yaşadığını iddia etseler de sanık Sefa'nın yakalama aparatıyla tuttuğu 1765 kulak küpeli köpeğe sanık Murat'ın birden fazla kez kürekle vurduğunun video görüntüleriyle sabit olduğu, Rehabilitasyon Merkezinde görevli veterinerler tarafından düzenlenen 17/11/2022 tarihli tutanakta 1765 kulak küpeli köpeğin kürekle darbedildikten bir gün sonra G 3 kafesinin önünde kafa travması geçirmesi nedeniyle ölü halde bulunduğunun belirtildiği, bilirkişi raporunda olayın gerçekleşme şekli, şiddetin uygulandığı cismin niteliği ve şiddetin etkisiyle köpeğin kürekle başına vurulmak suretiyle oluşan travma sonucu öldüğü kanaatinin bildirildiği, dosya kapsamında bilgisine başvurulan tanık beyanlarının tutanak ve bilirkişi raporunu desteklediği anlaşılmakla sanıkların 1765 kulak küpeli köpeğin ölmediği şeklindeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiş, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde üzerlerine atılı bir ev hayvanını ya da evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri kanaatine varılmıştır" denildi.

'SUÇA MEYİLLİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP DEĞİLLER'

Gerekçeli kararın devamında ise sanıkların suça meyilli bir kişiliğe sahip olmadıkları belirtildi. Kararda, "Sanıkların atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmalarına, sanıkların adli sicil kayıtlarında sabıkalarının bulunmadığı, yapılan UYAP sorgusunda sanıklar hakkında devam eden herhangi bir soruşturma veya kovuşturma dosyasının bulunmadığı, sanıkların aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri ve eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdikleri, sanık Murat'ın yaklaşık 6 yıldır aynı merkezde görev yaptığı, sanık Sefa'nın suç tarihi itibariyle merkezde çok kısa bir süre çalıştığı, sanıkların rehabilitasyon merkezinde ya da dışarıda herhangi bir suça karıştığına ya da rehabilitasyon merkezinde hayvanlara yönelik iddianameye konu eyleme benzer başka eylemleri olduğuna dair bir beyan ya da belgenin dosyaya yansımadığı, bu itibarla sanıkların suça meyilli bir kişiliğe sahip oldukları kanaatine varılmadığı, ayrıca cezaevinde tutuklu olarak kaldıkları süre de göz önüne alınarak sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu bir kanaate ulaşıldığı" ifadelerine yer verildi.