Köpeği ezen servis şoförü gözaltına alındı

Arnavutköy'de geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda iddiaya göre site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti.

Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti. Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahsın tespit edilmesi amacıyla kamera çalışması yapılarak, plaka bilgisinden şahsın F.G. olduğu anlaşıldı. Servis şoförü F.G kısa sürede gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.