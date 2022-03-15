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Giriş Tarihi: 15.3.2022 13:58 Son Güncelleme: 15.3.2022 14:07

Köpeği ezilirken kayıttaydı

İBRAHİM GÜNEŞ
Köpeği ezilirken kayıttaydı

Kilis’te köpeğinin yavrusuyla oynamasını cep telefonuyla kayda alan kişi, kayıt yaparken bir otomobil köpeğe çarparak ölümüne neden oldu.

Kilis'te Organize Sanayi Bölgesinde bir kişi sokakta oynayan köpeklerini cep telefonuyla görüntülediği sırada yoldan geçen sürücü köpeği ezip durmadan yoluna devam etmesi saniye saniye görüntülendi.

Tümen Karabağ'ın 3 aylık kangal köpeği annesi ile oynarken, karşı yönden gelen otomobile doğru yönelmesi üzerine otomobil köpeğin üzerinden geçti. Hiç durmadan yoluna devam eden otomobili köpeği ezme anı ve sonrası kameralar tarafından görüntülendi. Köpeğin sahibi Tümen Karabağ, köpeklerinin oynadığı sırada cep telefonu ile kayda girmesi sonucu köpeğin otomobil tarafından ezilmesini kaydetti. Karabağ, köpeği ezdikten sonra yoluna devam eden sürücüden şikayetçi oldu.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri gelerek sürücü hakkında işlem başlattı. Polis, köpeği ezerek, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Tümen Karabağ, Köpeğin kendi hayvanı olduğunu ifade ederek, "Bugün tesadüfen, annesi ile yavrusunun oynadığını gördüm, kameraya aldım. Yukarıdan gelen bir araç, yavaşlayarak havyaları eziyor. Buda kamerada kayıtlı, hiç durmaksızın eziyor, iki tekeri de hayvanın üzerinden geçiyor. Araç kaçıp gidiyor. Farkında olmadığını söylemiş, biz onu bilmiyoruz. Gelip baktığımızda hayvan aynı anda can verdi. Sonuçta buda canlı, çarpış olabilir, kazadır olabilir, ama dönüp, durmadan kaçıp gidiyor. Şikayetçi oldum, polis ekipleri geldi. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu nasıl insanlık, nasıl vicdansızlık, hayvanı kendi ellerimizle besledik. Annesi ve babası da burada, biz bakıyoruz. 3 aylık kangal burada özel yerleri var, biz bakıyoruz" dedi.

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Köpeği ezilirken kayıttaydı
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