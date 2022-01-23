Köpeği Hanzo için adalet istiyor

Eskişehir Seyitgazi'de yaşayan 23 yaşındaki Hukuk öğrencisi Elif Nur Kaytancılar, 4 yıl önce ailesiyle yaşadığı taşradaki evinin çevresinde terk edilmiş bir köpek buldu. Hanzo ismini verdiği Anadolu Çoban Köpeği'ni sahiplenen Genç Elif, evinin bahçesinde beslediği Hanzo ile 4 yıl içinde sıkı bir dostluk bağı kurdu. İkilinin yürekleri ısıtan dostluk hikayesi ise geçtiğimiz günlerde kanlı bir sonla yarım kaldı. Sabah uyandığında kendisine sarılmaya gelmediğini fark ettiği Hanzo'yu aramaya çıkan Kaytancılar, tüylü dostunun kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yıllarca kimseye zararının olmadığını söylediği köpeğinin öldürüldüğünü söyleyen Genç Elif hukuk mücadelesi başlattı.





RAHAT YAŞATMADILAR

Köpeğini ölüme götüren süreci anlatan Elif Nur Kaytancılar "Hanzo'yu sahiplendiğim ilk günden bu yana komşumuz Ethem Y.'den hep şikayet aldık. Burası taşra olmasına rağmen köpeğimi gezdiremiyordum bile. Hep bağlı tutmak zorunda kaldık. Sadeceleri geceleri gezebiliyordu ama yine de kapımıza her gün şikayet geliyordu. Hanzo 4 yıl bizle yaşadık, kimsenin kılına zarar gelmedi ama onu rahat yaşatmadılar. Yaşam hakkını ona fazla gördüler" diye konuştu.





BAŞKANIN OĞLU AZARLADI

Hanzo'nun ölümünden birkaç gün önce CHP'li Seyitgazi Belediye Başkanı'nın oğlunun, zabıta aracıyla evlerine geldiğini belirten Genç Elif "Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin oğlu Ahmet Tepe evimize geldi. Hanzo'nun devamlı şekilde bahçede bağlı kalması gerektiğini söyleyerek evdekileri azarladı" dedi.





İLK KÖPEĞİ DE DÖVÜLMÜŞ

Kaytancılar "Hanzo'dan önce Oxi isimli bir köpeğim daha vardı. Onun da kimseye zararı olmadı. Ethem Y. onu sakat bırakmıştı. Hanzo'nun öldüğü gün de Ethem Y.'nin aracında hasar vardı. Ön farında ve kaportasında hasar vardı. Köpeğime araçla vurmuş olabileceğinden şüpheleniyorum. Hanzo'nun hakkını sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.