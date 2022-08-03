Köpeği hem çalmış hem şiddet uygulamış

İstanbul Emniyeti'nin soruşturması Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bir kişinin bir köpeğe şiddet uygulaması üzerine açıldı. A.H.Ç. isimli saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Köpek ise muhafaza altına alındı.

Avcılar'da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video

İncelemelerde; köpeğin başka birisine ait olduğu ve saldırganın köpeği çaldığı belirlendi. "Hırsızlık" ve "Hayvana Eziyet" suçundan hakkında yasal işlem yapılan saldırgan adliyeye sevk edildi. Köpek ise sahibine teslim edildi.