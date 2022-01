Köpeği için yanmayı göze aldı

Antalya'nın Serik ilçesi Ortaca Mahallesi'nde bir apartmanın son katında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerini alarma geçiren olay Serik ilçesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın son katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. O sırada alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan yabancı uyruklu Savelyeva Larisa yaşlı kadın, içerideki Tobias isimli köpeğini bırakıp inmek istemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye merdiveni ile müdahale edilen olayda kadın ve köpeği evin balkonundan alınarak son anda kurtarıldı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

'KÖPEĞİM OLMADAN ASLA'

Köpeği olmadan inmeyen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangın çıktıktan sonra köpeğinin korktuğun belirten …"O benim can dostum. Köpeğim olmadan asla. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. O benim her şeyim" dedi. Yangın anına tanıklık eden komşu ise "Kafamı kaldırdım ki ev yanıyor. Komşularıma ev yanıyor diye bağırdım. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok korktuk. Dairede yabancı uyruklu bir kadın oturuyor. İtfaiye gelip kurtardı. Önce kadın aşağı inmedi, kadın o an aşağı inseydi alev fazla yoktu, köpeği olduğu için inmedi. Alevler yükselince kadını gelip itfaiye kurtardı" diye yaşananları anlattılar.