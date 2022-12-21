Köpeği kürekle öldüren 2 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü. Bu ana ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli kısa sürede yakalanarak 25 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'6 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Tutuklu şüphelilerin ifadelerinin de yer aldığı iddianamede Murat Bacak ve Sefa Çakmak hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 2 Ocakta hakim karşısına çıkacak.