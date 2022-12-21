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Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:32 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:24

Köpeği kürekle öldüren 2 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Konya'da barınaktaki köpeğin kürekle dövülmesi ile ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Murat Bacak (27) ve Sefa Çakmak (28) hakkında ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 2 Ocakta hakim karşısına çıkacak.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Köpeği kürekle öldüren 2 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü. Bu ana ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli kısa sürede yakalanarak 25 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'6 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Tutuklu şüphelilerin ifadelerinin de yer aldığı iddianamede Murat Bacak ve Sefa Çakmak hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 2 Ocakta hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA: Konya'daki Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde işkenceyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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Köpeği kürekle öldüren 2 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
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