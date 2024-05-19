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Giriş Tarihi: 20.5.2024

Köpeği öldüren iş adamına 4 yıl hapis talebi

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Köpeği öldüren iş adamına 4 yıl hapis talebi
İstanbulSarıyer Bahçeköy'de geçen yıl ocak ayında Fatih K., yanında 2 çoban köpeğiyle birlikte hayvanlarını meraya çıkardı. Bu sırada komşusu olan Ar Holding'in sahibi Atilla Artam da 2 süs köpeğiyle bölgeye geldi. Çoban köpeklerinden biri, Artam'ın bir köpeğini boğarak öldürdü. Öfkelenen Artam evinden aldığı tüfeğiyle çoban köpeğini öldürdü. Fatih K.'nin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Atilla Artam hakkında "Evcil Hayvanı kasten Öldürme" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Köpeği öldüren iş adamına 4 yıl hapis talebi
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