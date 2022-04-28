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Giriş Tarihi: 28.4.2022 09:43

Köpeği öldüren iş arkadaşlarını bıçakladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Köpeği öldüren iş arkadaşlarını bıçakladı

Konya'da bir et tesisinde çalışan Nail Yılmaz Karaağaç, sokak köpeğini öldürdükleri gerekçesiyle mesai arkadaşları Nebi Aktaş (32) ve İbrahim Algaç'ı (45) bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Karaağaç daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde bulunan büyükbaş-küçükbaş hayvan alımı-satımı ve kesimi yapılan bir firmada meydana geldi. İşçilerden Nebi Aktaş ve İbrahim Algaç, iddiaya göre etrafta dolaşan sokak köpeğinin birinin tüfekle vurarak öldürdü.

Nail Yılmaz Karaağaç ise 'onlarında bir canı var, neden öldürüyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine karşılıkla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karaağaç, hayvanları kestiği bıçakla arkadaşları Nebi Aktaş'ı göğsünden İbrahim Algaç'ı ise karın bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Yaralılar arkadaşlar iş yerindeki diğer arkadaşları tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her ikisinin de haya tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Nail Yılmaz Karaağaç ise firma yetkilileri tarafından polis merkezine teslim edildi.

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Köpeği öldüren iş arkadaşlarını bıçakladı
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