Köpeği silahla öldürmenin cezası 20 taksitle 3 bin TL

KONYA'NIN Meram ilçesinde 9 Kasım 2021'de hayvansever Dilek Genç, kendisinin sahiplendiği ve bizzat baktığı köpeğinin silahla vurulduğunu, bir köpeğinin de öldürülüp gömüldüğünü fark etti. Genç'in şikâyeti üzerine köpeği öldüren kişinin Şahin G. olduğu tespit edildi. Şahin G. hakkında "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Şahin G.'ye verdiği 6 ay hapis cezasını iyi halden 5 aya düşürüp adli para cezasına çevirdi. 3 bin TL olan cezanın 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi. Dilek Genç karara itirazda bulundu.