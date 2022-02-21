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Giriş Tarihi: 21.2.2022 19:24 Son Güncelleme: 21.2.2022 20:04

Köpeği tüfekle vurdu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Köpeği tüfekle vurdu

Bolu'da kümes hayvanlarına saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55) sokak köpeğinin kümes hayvanlarına saldırdığını gördü. Kümesinde birer tavuk ve hindinin eksik olduğunu gören A.A. evinde bulunan av tüfeğini alarak köpeğe ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi.

Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Köpeği tüfekle vurdu
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