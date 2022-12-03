“Köpeğime toz geldi” kavgasına dava... Temizlik görevlisinin temizlik sopası silah sayıldı

Akıl almaz olay İstanbul Kadıköy'de geçen ağustos ayında yaşandı. Belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, Dr. Esat Işık Caddesi üzerindeki kaldırımları süpürüyordu. O sırada köpeğiyle yürüyen Burak Kaya, köpeğine toz geldiğini iddia ederek görevini yapan temizlik işçisiyle tartışmaya başladı. Ardından da saldırdı. Burnu kırılan temizlik işçisine saldırı anları anbean kameralara yansıdı.
HEM DARP EDİLDİ, HEM ŞÜPHELİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Darp raporu alarak şikayetçi olan temizlik görevlisi Aydın Coşkun'un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında temizlik işçisinin hem mağdur hem şüpheli olduğu ortaya çıktı.
Köpeğine toz geldi diye temizlik görevlisini dövdü | Video
KÖPEĞE TOZ VE ÇÖP GELDİ DİYE TARTIŞMA BAŞLAMIŞ
Savcılık, temizlik işi yapan Aydın Coşkun ile köpeğini gezdiren Burak Kaya arasında köpeğe toz ve çöp geldiği iddiasıyla tartışma başladığını belirtti. Köpek sahibinin küfrederek işçiye yumruk attığı anlatılan iddianamede, temizlik görevlisinin burnunun kırıldığı kaydedildi. Coşkun'un da küfürlere karşılık verdiği ve elindeki temizlik sopasıyla Kaya'ya vurduğunun kanıtlandığını kaydeden savcılık, her iki isim için de dava açtı.
TEMİZLİK İŞÇİSİNİN TEMİZLİK SOPASI SİLAH SAYILDI
Temizlik görevlisinin elindeki temizlik sopasını silahtan sayan savcılık haksız "silahla basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti. İşçinin haksız tahrik altında suç işlediğini belirten savcılık cezasında indirim de uygulanmasını isterken, köpeğin sahibi için ise "kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama", "hakaret" suçlarından 6 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti.