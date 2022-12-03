“Köpeğime toz geldi” kavgasına dava... Temizlik görevlisinin temizlik sopası silah sayıldı

HEM DARP EDİLDİ, HEM ŞÜPHELİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Darp raporu alarak şikayetçi olan temizlik görevlisi Aydın Coşkun'un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında temizlik işçisinin hem mağdur hem şüpheli olduğu ortaya çıktı.

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