Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ikinci sınıf öğrencisi Duru Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor. Karaova Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki Fidanboylu, 24 Mayıs'ta okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Bir velinin müdahalesiyle köpekten kurtulan, karın ve bel bölgesinde ısırık izleri oluşan küçük kız, büyük korku yaşadı. Köpek geçici hayvan barınağına götürülürken Duru Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor. Anne Ayten Fidanboylu, "Hayvanları seviyoruz sahip çıkılsın, beslensin ama okul çevresinde ve bahçesinde değil. Bu konuda önlem alınsın. Hiçbir çocuğa da zarar vermesin istiyorum. Kızım köpek sesi duysa koşarak eve geliyor, korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Okula getirdim ama çevrede köpekler olduğu için bırakıp gidemiyorum, aklım hep onunla. Tüm günümüzü okulda geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi. AA