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Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:03 Son Güncelleme: 30.12.2021 10:08

Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu edildi

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu edildi

Aksaray’da evinin önünde dayısı ile birlikte köpek besleyen Suriye uyruklu 6 yasındaki Fevvaz El İdris, sokaktaki başka bir köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan küçük çocuk taburcu edildi.

Somuncu baba Mahallesinde dün meydana gelen olayda Fevvaz El İdris, sokakta dayısı Neof İdris (26) ile birlikte köpek beslerken yanlarına gelen başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk dayısının uzun uğraşları sonucu köpeğin saldırısından güçlükle kurtulabildi. Köpeğin ısırması sonucu baş ve boyun kısmından yaralanan Fevvaz El İdris hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dehşet anlarını anlatan dayı Neof İdris, "Köpeğimize et verirken başka bir köpek yeğenime saldırdı. Bende hemen müdahale edip yeğenimi köpeğin saldırısından kurtardım. Bu esnada yeğenimi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı" dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan küçük Fevvaz taburcu edildi.

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Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu edildi
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