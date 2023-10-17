Haberler Yaşam Haberleri Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:21 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:22

Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti

İstanbul’da gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğini diğer köpeklere saldırtan ve kendisine tepki gösteren esnaf ve vatandaşları bıçak çekerek tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti

İstanbul Emniyeti; 16 Ekim Pazartesi akşamı saat 18.30 sıralarında Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan olay üzerine harekete geçti. İddialara göre bir kişi; Pitbull cinsi köpeğini gezdirirken köpeğini sokakta bulunan diğer köpeklerin üzerine saldırttı. Köpeğin sahibi, iddialara göre kendisine tepki gösteren esnafa ve vatandaşlara bıçak çekti ve tehditler savurdu. A.Y. (37) söz konusu bıçakla "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Tehdit" suçlarından gözaltına alındı ve kendisine Kabahatler Kanunu kapsamında 33 bin 399 lira idari para cezası kesildi. Pitbull cinsi köpekle ilgili belediye görevlileri tarafından yasal işlemlerin yapılmasına yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Sevgili dostum Uğur Dündar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösteren esnafa bıçak çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA