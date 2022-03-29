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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:41 Son Güncelleme: 29.3.2022 11:26

Köpeğinin katiline 200 bin liralık tazminat davası

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Köpeğinin katiline 200 bin liralık tazminat davası

Samsun’da Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesinde 14 Mart 2022 tarihinde av tüfeği ile 2 al ateş edilerek öldürülen Anadolu Çoban Köpeği olan hakiki Kangal cinsi köpeğin sahibi İlhami Dinçer köpeğini öldüren kişi hakkında hem ceza hem de tazminat davası açtı. Dinçer, “Köpeğimizin babası birçok yarışmada Türkiye birincisi oldu. Biz onu ellerimizle büyüttük. Bizim için çok değerli idi. Reis bugün yaşamış olsaydı maddi olarak değeri en az 100 bin lira. Sadece Reis’in değil öldürülen değer hayvanların da hakkını savunmak için davayı açtık” dedi.

Samsun'un Canik İlçesine bağlı Gökçepınar Mahallesinde 14 Mart 2022 tarihinde 60 yaşındaki Hasan Saka tarafından öldürülen kangal köpeğinin sahibi İlhami Dinçer köpeğinin katili hakkında hukuk süreç başlattı.

Köpeğini av tüfeği ile iki el ateş ederek öldüren kişinin daha önce de aynı mahallede birçok köpeği öldürdüğünü belirten Dinçer, "Köpeğimizin babası birçok yarışmada Türkiye birincisi oldu. Biz onu ellerimizle büyüttük. Bizim için çok değerliydi. Reis bugün yaşamış olsaydı maddi olarak değeri en az 100 bin lira. Sadece Reis'in değil öldürülen diğer hayvanların da hakkını savunmak için dava açtık." dedi.

İlhami Dinçer'in avukatı Avukat Yusuf Turgay Yurdakul; "Hayvanlara karşı şiddetin arttığı bu dönemde başımıza gelen bu hadiseye karşı hukuki sürecini başlatmış bulunmakla sürecin takipçisi olacağız.

İlhami Dinçer'in manevi değeri kendisi için büyük olan Reis'in hatırasına sahip çakacağız. Her canlıya karşı şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hem ceza almasını istiyoruz hem de 200 bin liralık manevi tazminat talibimiz var." diye konuştu.

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Köpeğinin katiline 200 bin liralık tazminat davası
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