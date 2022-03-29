Köpeğinin katiline 200 bin liralık tazminat davası

Samsun'un Canik İlçesine bağlı Gökçepınar Mahallesinde 14 Mart 2022 tarihinde 60 yaşındaki Hasan Saka tarafından öldürülen kangal köpeğinin sahibi İlhami Dinçer köpeğinin katili hakkında hukuk süreç başlattı.

Köpeğini av tüfeği ile iki el ateş ederek öldüren kişinin daha önce de aynı mahallede birçok köpeği öldürdüğünü belirten Dinçer, "Köpeğimizin babası birçok yarışmada Türkiye birincisi oldu. Biz onu ellerimizle büyüttük. Bizim için çok değerliydi. Reis bugün yaşamış olsaydı maddi olarak değeri en az 100 bin lira. Sadece Reis'in değil öldürülen diğer hayvanların da hakkını savunmak için dava açtık." dedi.

İlhami Dinçer'in avukatı Avukat Yusuf Turgay Yurdakul; "Hayvanlara karşı şiddetin arttığı bu dönemde başımıza gelen bu hadiseye karşı hukuki sürecini başlatmış bulunmakla sürecin takipçisi olacağız.

İlhami Dinçer'in manevi değeri kendisi için büyük olan Reis'in hatırasına sahip çakacağız. Her canlıya karşı şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hem ceza almasını istiyoruz hem de 200 bin liralık manevi tazminat talibimiz var." diye konuştu.