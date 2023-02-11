Köpeğinin sesi hayatını kurtardı

Antakya'da "Sesimi duyan var mı?" çağrısına köpek havladı. Ekipler "Venüs" adlı köpek ve 35 yaşındaki sahibi Duygu'yu 103 saat sonra kurtardı. 7 katlı bir apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi ise akrabalarından onay alınmasının ardından, 90 saat sonra sağ kolu kesilerek kurtarıldı. Hilal'in anne-babası ile 3 kardeşi ise öldü.Ebrar Sitesi enkazında Recep Yahya Güçlü (7) ve babası Ozan Ramazan Güçlü 88 saat, Bilir Apartmanın enkazında kalan 13 yaşındaki Ayşegül Bilir 86 saat, 8 yaşındaki Asya Dönmez 96 saat, 18 yaşındaki bir kız 98 saat, 3.5 yaşındaki Zeynep Ela Parlak 103 saat sonra kurtarıldıKocaelili itfaiyecinin, 92 saat sonra kurtardıkları 42 yaşındaki kadının sevinç gözyaşları döken akrabalarına "Sana çıkaracağız demiştik" sözleri yürekleri ısıttı.Samandağ ilçesinde, 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi 90 saat sonra kurtarıldı.Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Ayfer 99, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise 101 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma sırasında dondurma yemeyi özlediğini söyleyen Ayfer, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi. Ayfer'e dondurma sözü veren ekipler, cep telefonundan da şarkıyı dinletti.Annesinin kucağına alarak siper ördüğü 4 yaşındaki Eylül, 94 saat sonra kurtarıldı. Annesi ve kardeşi ölen Eylül'ün babasının da kurtulduğu öğrenildi.Üniversite öğrencisi Zilan Kayan (20) 101 saat sonra, Ayşe Mustafa (15), 103. saatte kurtarıldı. Canan Şavkılı ve 11 yaşındaki kızı Melike, 101. saate kurtarıldı.Adıyaman'daki Göçer Apartmanı enkazındaki Vesile ve Eyüp Ak çifti 104. saat sonra kurtarıldı. Eşi ile torununu kurtarma çalışmaları sürüyor.Antakya'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin annesiyle birlikte kurtardığı Ayşenur'un ekiplere "Çok susadım çabuk olun" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı.Defne ilçesinde 101 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Taner Okur, birlikte kurtarıldığı öğretmen babası Cem Okur'a, "Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim" derken, sağlık çalışanlarına "Orada su içecek miyiz?" diye sordu. Baba Cem Okur ise "Toparlayayım ben de insanlara yardım edeceğim" dedi.Kırıkhan'da 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Zeynep Baysel 103 saat sonra kurtarılırken bir yakını "Siz meleksiniz" diyerek ekiplerin ellerini öptü. Maden işçileri de İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz'ı ise 101 sonra kurtardı.