Köpek Balığı İstilası filmi 25 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. 2015 yılı ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Anthony C.Ferrante oturuyor. Tara Reid, Frankie Muniz gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası oyuncuları kimler?
Sharknado bu kez Washington D.C.'ye gidiyor ve gökten köpekbalığı yağmaya devam ediyor. 3. kez Fin ve April bu yıkımı durdurmak için savaşıyor.
Orjinal adı: Sharknado 3
Türü: Bilimkurgu, Korku, Komedi
Yapım yılı: 2015-ABD
Yönetmen: Anthony C. Ferrante
Oyuncular: Tara Reid, Frankie Muniz, Cassie Scerbo, Michael Winslow, David Hasselhoff