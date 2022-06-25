Köpek Balığı İstilası filmi 25 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. 2015 yılı ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Anthony C.Ferrante oturuyor. Tara Reid, Frankie Muniz gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası oyuncuları kimler?

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİ KONUSU

Sharknado bu kez Washington D.C.'ye gidiyor ve gökten köpekbalığı yağmaya devam ediyor. 3. kez Fin ve April bu yıkımı durdurmak için savaşıyor.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı: Sharknado 3

Türü: Bilimkurgu, Korku, Komedi

Yapım yılı: 2015-ABD

Yönetmen: Anthony C. Ferrante

Oyuncular: Tara Reid, Frankie Muniz, Cassie Scerbo, Michael Winslow, David Hasselhoff