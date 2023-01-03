Köpek gezdirirken husumetlisini gördü suikast silahıyla vurup kaçtı!

Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde sokak içerisinde silahlı kavga ve yaralama olayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayda iki el ateş edildiği ve M.G.'nin bacağından yaralandığını tespit etti. Hastaneye kaldırılan M.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hemen olay yerinde kamera incelemesinde bulundu. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda dakikalar içerisinde şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi.

SUİKAST SİLAHI İLE YAKALANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli aynı gece Beşiktaş Baltalimanı'nda yakalandı. Beyoğlu Polisi şüpheliyle birlikte olayda kullandığı değerlendirilen anahtarlık şeklinde üzerinde iki adet ateşlemeye yarayan düğmenin olduğu suikast silahını da ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve 6136 SKM" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Konuyla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde de şüpheli şahsın arkadaşıyla birlikte yolda yürürken karşısına çıkan husumetlisine suikast silahı ile peş peşe ateş ettiği görülüyor.