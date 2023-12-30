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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Köpek gezdirmeye çıkan işadamı kaçırıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Köpek gezdirmeye çıkan işadamı kaçırıldı
İstanbul Çekmeköy'de köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan galerici işadamı G.V. 2 milyon lira fidye için kaçırıldı. G.V. , geçtiğimiz salı sabahı köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. 5 dakika sonra eşi S.E.V., G.V'nin 'İmdat, adam kaçırıyorlar' çığlığını duydu. Pencereden baktığında kocasının maskeli 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildiğini görünce ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada; şüphelilerin kullandığı araç, kimlikleri ve adresleri tespit edildi. 2 adrese baskın yapan ekipler, Küçükçekmece'de bir adreste G.V.'yi tutan Hüseyin D., İsmail A. ve 11 şüpheliyi yakalarken işadamı G.V'yi de kurtardı. Adreslerde yapılan aramalarda 508 bin lira, 32 bin 440 dolar, 4 bin 135 Euro, 5 sterlin ve biri otomatik 10 tabanca, 1 pompalı tüfek, 27 şarjör, 357 fişek, 2 çelik yelek, 170 gram marihuana, 900 gram kokain, 4 hassas terazi geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, G.V.'yi 2 milyon lira fidye istemek için kaçırdığı ancak polis ekiplerinin operasyonuyla fidye istemeye fırsat bulamadıkları öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında binadan kaçmaya çalışan bir şüphelinin pencereden düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Köpek gezdirmeye çıkan işadamı kaçırıldı
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