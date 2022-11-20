Haberler Yaşam Haberleri Köpek istismarcısını mahalleli ele verdi! Mahkeme köpeğe cinsel saldırıdan 5 ay hapse mahkum etti
Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:42 Son Güncelleme: 20.11.2022 13:50

Köpek istismarcısını mahalleli ele verdi! Mahkeme köpeğe cinsel saldırıdan 5 ay hapse mahkum etti

İstanbul’da takım elbise giyerek sokaklarda gezen bir sapık, apartman önünde duran sahipli cins köpeği istismar etti. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından video kaydına alınan sapık, polisin olay yerine gelmesinin ardından gözaltına alındı. Sokak köpeğini istismar eden sapık çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sapık yargılandığı mahkeme tarafından 5 ay hapse mahkûm edildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Köpek istismarcısını mahalleli ele verdi! Mahkeme köpeğe cinsel saldırıdan 5 ay hapse mahkum etti

İstanbul'da takım elbise giyerek sokaklarda gezen bir sapık apartman önünde duran köpeği istismar etti. Olay 21 Haziran günü meydana geldi. Kağıthane ilçesinde işletmecilik yapan Ramazan K., Staff Terier cinsi köpek besliyordu. Genç adamın karşı apartmanda oturan Suphi K., isimli vatandaş ise sık sık işletmecinin köpeğini seviyor ve besliyordu. Ramazan K.'ya ikametinin bahçesinde beslediği köpeğin birkaç kez Suphi K., isimli kişi tarafından istismara maruz kaldığı yönünde komşuları tarafından ihbar edildi. ancak Ramazan K., genç adamın köpeği sevdiğini düşünerek konuşulanlara kulak asmadı. Aradan geçen bir süre sonra komşuların ısrarlı baskısı üzerine Ramazan K., Suphi K.'yı takibe aldı.

KÖPEK İSTİSMARI KAMERALARDA

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden Suphi K.'nın köpeğini sevdiği sırada yaptıklarını görünce şoke oldu. Takım elbiseli vaziyette köpeğin yanına yaklaşan Suphi K.'nin eğilerek köpeği ağız yoluyla istismar ettiğini gördü. Gördüklerinin şokunu attıktan sonra karakola giden Ramazan K., sapık hakkında suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANDI

Karakolda güvenlik kamerası görüntülerini izleyen emniyet güçleri şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinden köpekten tahrik olduğunu elini yalarken bir anda istismar etmeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul adliyesine sevk edilen Suphi K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sapık hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerde istismarın açıkça belirgin olmasının ardından savcılık şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan istismarcı bir an şeytana uyduğunu söyledi. Mahkeme sapığı 5 ay hapse mahkûm etti.

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Köpek istismarcısını mahalleli ele verdi! Mahkeme köpeğe cinsel saldırıdan 5 ay hapse mahkum etti
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