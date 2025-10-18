Köpek katili doktora 9 yıl hapis

Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddia edilen doktor Muhammet Mustafa Duman'ın, 'müstehcenlik' ve 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Savunma için söz verilen sanık Muhammet Mustafa Duman, hakkında söylenenlerin iftira olduğunu öne sürerek yapmadığı eylemlerin yapmış gibi gösterildiğini iddia etti. Müşteki avukatları ise sanık Duman'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talebinde bulunarak davanın Türkiye'nin gördüğü ilk hayvan seri katil dosyası olduğunu, çıkacak kararın örnek teşkil ettiğinden çok önemli olduğunu beyan etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.