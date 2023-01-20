Haberler Yaşam Haberleri Köpek katillerine iyi hal indirimi
Giriş Tarihi: 21.1.2023

Köpek katillerine iyi hal indirimi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Köpek katillerine iyi hal indirimi
KONYA'NIN Meram ilçesinde Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Murat Bacak (28) ve Sefa Çakmak'ın (29) bir köpeği kürekle öldürdükleri görüntüler üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli 25 Kasım tarihinde gözaltına alınıp tutuklandı. 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen iki sanık Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Juventus'a büyük şok! Serie A'da 15 puan silme cezası verildi...
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek katillerine iyi hal indirimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA