Köpek katillerine iyi hal indirimi

KONYA'NIN Meram ilçesinde Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Murat Bacak (28) ve Sefa Çakmak'ın (29) bir köpeği kürekle öldürdükleri görüntüler üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli 25 Kasım tarihinde gözaltına alınıp tutuklandı. 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen iki sanık Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.