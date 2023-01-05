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Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:09 Son Güncelleme: 5.1.2023 10:21

Köpek katillerinin tahliyesine itiraz! Barınaktaki köpekleri döverek öldürmüşlerdi...

Konya'da barınaktaki köpeğin kürekle dövülerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan ve yargılandıkları mahkemece ilk duruşmada tahliye edilen Murat Bacak (28) ve Sefa Çakmak’ın (29) tahliyelerine itiraz edildi.

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Köpek katillerinin tahliyesine itiraz! Barınaktaki köpekleri döverek öldürmüşlerdi...

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü.

Bu ana ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli kısa sürede yakalanarak 25 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'TAHLİYE KARARINA İTİRAZ'

6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 Ocak tarihinde hakim karşısına çıkan Murat Bacak ve Sefa Çakmak 14. Asliye Ceza Mahkemesince ilk duruşmada tahliye edildi.

Birçok hayvansever derneği adına ise avukatlar tarafından tahliye kararına itirazda bulunuldu. İtirazın Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirileceği belirtildi.

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Köpek katillerinin tahliyesine itiraz! Barınaktaki köpekleri döverek öldürmüşlerdi...
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