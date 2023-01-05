Köpek katillerinin tahliyesine itiraz! Barınaktaki köpekleri döverek öldürmüşlerdi...

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü.