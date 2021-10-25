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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Köpek kavgası cinayetle sonuçlandı

Köpek kavgası cinayetle sonuçlandı
ÇATALCA'YA bağlı İzzettin Mahallesi'nde cumartesi günü koyun otlatan iki çobanın köpekleri birbirlerine saldırdı. Köpeklerin saldırısında iki çoban da birbirini suçlayarak kavgaya tutuştu. Çobanların ailelerine haber vermesiyle kavga büyüdü. Çobanlardan birisinin babası olduğu öğrenilen Bülent E., karşı tarafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgayı izleyen Fatih Seçkin hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı katil zanlısı Bülent E., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Fatih Seçkin'in cenazesi ise dün gözyaşlarıyla Çatalca'da toprağa verildi.
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Köpek kavgası cinayetle sonuçlandı
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