Köpek kavgası cinayetle sonuçlandı

ÇATALCA
'YA bağlı İzzettin Mahallesi
'nde cumartesi günü koyun otlatan iki çobanın köpekleri birbirlerine saldırdı. Köpeklerin saldırısında iki çoban da birbirini suçlayarak kavgaya tutuştu. Çobanların ailelerine haber vermesiyle kavga büyüdü. Çobanlardan birisinin babası olduğu öğrenilen Bülent E
., karşı tarafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgayı izleyen Fatih Seçkin
hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı katil zanlısı Bülent E., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Fatih Seçkin'in cenazesi ise dün gözyaşlarıyla Çatalca'da toprağa verildi.