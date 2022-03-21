Köpek kavgasında baba-oğlu öldürenler, Suriye’ye kaçarken yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Ayrancı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, komşu ve aynı zamanda akraba olan Karademir aileleri köpek havlamasından ve köpeklerin birbirini ısırmasından dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa deki hastanelere kaldırıldı.

Acil servise getirilen yaralılardan Hasan Karademir (15) ile Mehmet Karademir (50) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Sümeyye Karademir ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, diğer 6 kişinin tedavisi de devam ediyor. Silahlı kavgada hayatını kaybeden baba Mehmet Karademir (50) ile oğlu Hasan Karademir (15) otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirildi. Olayın ardından jandarma kırsal mahallede giriş-çıkışlarda önlem alarak kavgaya karışan tarafları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Katil zanlıları Hüseyin ve Ahmet Karademir, Suriye'ye kaçmak isterken sınırda yakalandı.