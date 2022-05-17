Köpek leşi yüzünden komşusunu öldürdü

Yuvalı kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumdaki Yuvalı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Yuvalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ethem Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahsın jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusu olan Yuvalı'yı tarlasına köpek ölüsü attığı için çıkan tartışmada öfkeyle tüfeğini ateşleyerek öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.