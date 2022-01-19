Köpek, mimarın kulağını kopardı

Etiler’de köpek saldırısına uğrayan Denise Morra’nın kulağı koptu. 4 kez ameliyat masasına yatan Morra 2 yıldır hukuk mücadelesi yürütüyor
Etiler'de 25 yaşındaki iç mimar Denise Morra, ağızlığı bulunmayan Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda genç mimarın kulağı koptu. Olay, 31 Ekim 2019 tarihinde yaşandı. Genç kadın, evine yürüyordu. Bu sırada aynı mahallede ikamet eden Gökhan Beder, Amerikan Akita cinsi köpeğiyle geziyordu. İddiaya göre genç kadın evine girmek üzere olduğu sırada, ağızlığı bulunmayan köpek aniden kendisine saldırdı.
Köpek, talihsiz kadının kulağını koparıp yere savurdu. Hastaneye kaldırılan Morra, 4 kez ameliyat masasına yattı. Aylarca süren tedavi sonrası kopan kulak estetik dikişle yerine dikildi. Uzuv kaybı yaşayan genç kadın, köpeğin sahibinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken Adli Tıp, yaralanmanın, kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığını ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığını belirten bir rapor sundu. Uzuv kaybına neden olan köpeğin, asıl sahibinin Ali Irmak olduğu, Beder'in olayın gerçekleştiği esnada köpeği sevk ve idare ettiği belirlendi. İki yıldır süren soruşturma devam ediyor.