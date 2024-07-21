Köpek öldüren işadamının profesörlüğü sahte çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir çobana ait köpeği silahla öldüren Ar Holding'in sahibi Atila Artam hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ünlü işadamı hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. Atila Artam'ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamasında 'profesör' ünvanının gerçek olmadığı tespit edildi.İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında olay meydana gelmişti. Çoban Fatih K. hayvanlarını otlattığı sırada yanlarında çoban köpekleri bulunuyordu. Bu sırada yanlarına komşusu işadamı Atila Artam kendisine ait 2 süs köpeğiyle gelmiş, Fatih K., süs köpeklerini alarak, Atila Artam'dan uzaklaşmasını istemişti. Atila Artam gitmeyince çoban köpeği, süs köpeklerden birini boğarak öldürdü. Durum karşısında deliye dönen Atila Artam evinde bulunan ruhsatlı tüfeği almaya gitti. Şüpheli Atila Artam kısa süre içinde olay yerine dönerek çoban köpeğine 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Fatih K. köpeğini öldüren şüpheliden şikayetçi olurken, Atila Artam için 4 yıl istemiyle dava açılmıştı. Ünlü iş adamı Atila Artam hakkında şok edici bir detaya ulaşıldı. Ekonomi üzerine kitapları bulunan aynı zamanda yazarlık yapan Atila Artam'ın profesör ünvanının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamada Atila Artam'ın herhangi bir kaydının olmadığı aktarıldı.