Haberler Yaşam Haberleri Köpek saldırısı sonucu yaralanmıştı! 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu
Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:58

Köpek saldırısı sonucu yaralanmıştı! 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu

DHA
Köpek saldırısı sonucu yaralanmıştı! 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu

Aksaray'da, köpeğin saldırısında başından ve karnından yaralanan Suriye uyruklu Fevvaz El İdris (6), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Somuncu Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Neof İdris (26), yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka köpek, minik Fevvaz'a saldırıp, başından ve karnından ısırdı.

Neof İdris, hemen müdahale ettiği sokak köpeğini bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Fevvaz ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevvaz El Fevvaz, yapılan tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

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Köpek saldırısı sonucu yaralanmıştı! 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu
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