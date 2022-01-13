Köpek saldırısına uğrayan baba-oğlu yaralandı

Yenişehir Mahallesi'nde Baki Çatkın (38) ile lise öğrencisi oğlu Berat Çatkın (16) köpeklerin saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde eve giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Berat Çatkın, amcasının evine sığınarak eve giden babasını uyardı.

Baba Baki Çatkın'da eve doğru giderken yaklaşık 15 ile 20 köpeğin saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Baki Çatkın'a Genç Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılarak taburcu edildi. Baki Çatkın, aşı kartını alarak hastaneden taburcu edildi. Çatkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatarak çözüm bulunmasını istedi.

Çatkın, "Evime giderken 15-20 arası yetişkin büyük köpeğin saldırısına uğrayıp yaralandım. Bacağımdan ısırıp beni yere düşürdüler çevredeki vatandaşlar sağ olsun beni kurtardılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması vardı, düzenleme getirecekler ama herhangi bir gelişme olmadı. Köpeklerin ne tür hastalık taşıdıklarını bilmiyoruz. Yetkililer bizi hayvan katili olmaya zorluyor. Can güvenliğimiz yok oradaki vatandaşlar olmazsa Allah korusun daha kötü sonuçlar da doğabilirdi. Artık bir çözüm bulunsun hem hayvanların yaşamları için hem de bizim can güvenliğimiz için çözüm bulsunlar" dedi.