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Giriş Tarihi: 25.7.2024

Köpek saldırısına uğrayan Casim taburcu oldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Köpek saldırısına uğrayan Casim taburcu oldu
Adana'da geçen 5 Temmuz'da, ailesinin çalıştığı çiftliğin yakınındaki portakal bahçesinde gezerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu oldu. Başı, kolları, karnı ve bacakları başta olmak üzere vücudunun birçok yerden yaralanan ve hastanede günlerce yaşam mücadelesi veren Casim, "Çok korkmuştum. İyileştiğim için mutluyum" derken baba Hasan Casim (27), "Oğlumun neredeyse yaralanmayan yeri yok. Abbas'a bu olduktan sonra çocuklar çok korkuyor. Aşağıya hiç inmiyorlar, hiç gezmiyorlar. Burada köpekler tehdit oluşturuyor. Olaydan sonra da kimse gelip köpekleri almadı" dedi.
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Köpek saldırısına uğrayan Casim taburcu oldu
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