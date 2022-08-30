Köpek saldırısına uğrayan genç ayağına takılan vidalar ile tekrar ayağa kalkacak

Rize'nin merkeze bağlı Camiönü Mahallesi Soğuksu Sokak'ta motosikletiyle ilerlemekte olan 27 yaşındaki Ferşat Özçelik'i sokak köpekleri kovalamaya başladı. Saldırıyla motosikletiyle şarampole devrildi. Devrildiği yerden kendi imkanlarıyla çıkan Özçelik, durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özçelik'i ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özçelik'in sol ayağında 2 kırık ve vücudunda ezikler olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Özçelik, ilk önce yapılmaya başlanan tedavisiyle 6 ayda yürümeye başlayacakken Rize Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat ile birlikte ayağına takılan vidalarla yürümeye başlayacak.

'YARALI HALDE DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKTI'

Bacağıdan geçirdiği operasyon sayesinde 1 ayda ayağa kalabilecek olan 27 yaşındaki talihsiz genç tedavi sürecini anlattı. Çelik, "Doktorlar bana önceki tedavimde 6 ay yatmam gerektiğini söyledi. O tedavi olmayınca bacağıma bir operasyon yaparak içerisine vida taktılar. Şimdi ayağımın iyileşmesini bekliyorum. 6 ay değil de yeni doktorumuz sayesinde 1 ayda iyileştim. Her şey yolunda giderse 1 buçuk ay sonra yürümeye başlayacağım" dedi.



"BENİM CANIM YANDI BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN"

Bu durumun başka ailelerin başına gelmemesi için sokak köpekleri için Hayvan Yaşam Merkezi yapılaması gerektiğini belirten anne Yasemin Özçelik, "Benim canım yandı başka annelerin canı yanmasın. Başka anneler ameliyathane kapılarında ağlamasın. Daha sonrasında yaşanan travmaları çocuklar yatakta, anneler kapıda feryat ediyor. Biz çok şanslıydık ki oğlumun üzerinde yeterince koruyucu kıyafeti olduğu için sadece ayağı ile kurtardı" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 1 AYIN ARDINDAN HASTAMIZ YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Kazada yaralanan gencin doktoru olan Uzman Doktor Şevket Ergun Güzel, tedavi sürecini anlatarak, "İlk başta hastamıza kelepçeli bir tedavi uygulamaya başladık. Ondan sonra tedaviyi değiştirip ayağına vidaları ilave ettik. Yaklaşık 1 ayın ardından da hastamız yürümeye başladı. Tabi ki Ferşat'ın bu yaşadığı elim kazadan ötürü ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Tam hayata geri dönmesi 3 ayı sürecek. Biz hayvanların haklarına sonuna kadar arkandayız. Bu hayvanların kontrol altına alınması gerekiyor. Ben Ferşat'ın doktoru olarak daha kötü badireler atlatmadan kurtardık. Daha büyük badireler yaşayabilirdi. Sonuçta bir motosiklet kazası, ne getireceği bilinmez" dedi.