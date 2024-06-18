Köpek saldırısında görme yetisini kaybetmişti! Sorumlulara 3 yıl hapis talebi

Ataşehir'de geçen yıl 5 Temmuz'da hakim savcıların kaldığı lojmanın yakınında Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar'ın bir inşaatta beslenen köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı olayda savcılık soruşturmasını tamamladı.Görme kaybı oluşan ve yüzünde kalıcı hasar meydana gelen Aynur Kaynar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheliyi tespit etti. İnşaatın sahibi Baran Özbilen, orayı Atilla Usanmaz'dan kiraladığını, köpeklerin hırsızlara karşı önlem amaçlı olarak bulundurulduğunu ve sorun olması durumunda Abdulkadir Arabul'un aranabileceğinin söylendiğini belirtti. Bekçi Arabul ise, köpeğe birkaç kez mama verdiğini, saldırı olduğunu duyunca yardım ettiğini ve kiralayan kişinin kulübenin kaldırılması için yardım istediğini söyledi.İnşaatın sahibi, inşaatı kiralayan kişi ve inşaatın bekçisi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, tüm şüphelilerin köpeğin bakım ve gözetiminden sorumlu olduğunun altını çizerek muhafazasında ihmal gösterip kusurlu eylemle suç işlediklerini kaydetti. Suçlamayı kabul etmeyerek sorumluluğu birbirine atan şüpheliler önümüzdeki aylarda asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.