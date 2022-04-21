Köpek tartışması yüzünden cinayet

ÇOCUKLARA SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay, 15 Mayıs 2021'de saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Naim Ünal D.'nin beslediği köpek mahalledeki çocuklara saldırmaya başladı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine köpek sahibiyle aralarında husumet başladı. Olay günü aynı sokakta yaşayan Ufuk Yücel (37), kardeşi Kubilay Yücel (27) ile birlikte komşusu Naim Ünal D.'nin evine konuşmak için gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kubilay Yücel, Naim Ünal D.'nin yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit'i (21) kolundan bıçakladı. Naim Ünal D.'de bunun üzerine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ufuk Yücel'in bacağına ve beline, Kubilay Yücel'in bacağına ve o sırada sokaktan geçen Ebubekir C.'nin (46) koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Naim Ünal D. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

23 GÜN SONRA ÖLDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021'de yeniden tekrar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yücel'in cenazesi, defnedildi.

TUTUKLANDI

Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüpheli Naim Ünal D.'nin Mestanzade Mahallesi'ndeki evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan gecesi saklandığı eve düzenlediği operasyonda Naim Ünal D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen katil zanlısı ifadesinde, "Bana sürekli küfür edip, tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.