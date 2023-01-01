Köpek yavrusu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan köprü altında mahsur kalan köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar, 112'yi aradı. Hemen harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dire Başkanlığı Su altı-Su Üstü arama kurtarma (HİSAK) ekipleri, köpek yavrusunun mahsur kaldığı köprüye geldi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpek yavrusu mahsur kaldı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yavru köpek daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.