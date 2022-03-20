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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Köpek yüzünden silahlı kavga: 2 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Köpek yüzünden silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da köpek yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Eyyübiye'nin Ayrancı Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında dün akşam 19.30 sıralarında köpeklerin havlaması ve birbirini ısırması nedeniyle tartışma başladı. Ancak tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Karademir (15) ile Mehmet Karademir (50) hayatını kaybetti. Çatışmanın yaşandığı kırsal bölgedeki mahalleye giriş-çıkışları kontrol altına alan jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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Köpek yüzünden silahlı kavga: 2 ölü
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