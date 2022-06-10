Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de akıllara durgunluk veren dehşet! 'Köpek ısıracak' tartışmasında 3 kişiyi öldürdü! Bir aile yok oldu
Giriş Tarihi: 10.6.2022 18:33 Son Güncelleme: 10.6.2022 19:16

İzmir'de akıllara durgunluk veren dehşet! 'Köpek ısıracak' tartışmasında 3 kişiyi öldürdü! Bir aile yok oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de akıllara durgunluk veren dehşet! ’Köpek ısıracak’ tartışmasında 3 kişiyi öldürdü! Bir aile yok oldu

İZMİR'de iki aile arasında köpek nedeniyle başlayan sürtüşme dün cinayetle sonlandı. Ali İhsan K. (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta yaşandı. Ali İhsan K., bir kaç gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek'e, "Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor" diyerek uyardı. Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında tartışma çıktı.

Dün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce evindeki tabancasını alan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan 3 kişi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Köpek tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi öldürdü; olay anı görüntülendi | Video


KÖPEK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam tabancasını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi. Bir diğer görgü tanığı Nihal Sarızeybek ise, mahalleye annesini ziyaret etmek için geldiğini belirtip, "Arka arkaya silah sesleri duyduk, hepimiz çok korktuk" dedi.

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İzmir'de akıllara durgunluk veren dehşet! 'Köpek ısıracak' tartışmasında 3 kişiyi öldürdü! Bir aile yok oldu
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