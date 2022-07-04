Köpekbalığı saldırısını paspasla savuşturdular! Marmaris’te yüzerken karşılaştıkları köpekbalığının kafasına paspasla vurdular!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüzen birkaç vatandaş, köpekbalığı paniğine kapıldı. Videoda görüldüğü üzere 1.50 metre boyunda bir köpekbalığı, yüzen vatandaşların arasına daldı. Köpekbalığının yüzgeci ilk başta dikkat çekmedi. Daha sonra fark eden vatandaşlar, köpekbalığı var diye bağırdı.
Yüzenler arasında bir kişi, elinde bulundurduğu deniz tırmığı sopasıyla köpekbalığının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran köpekbalığı, afallayıp bölgeden uzaklaştı. Trajikomik olay, kameralara yansıdı.
Vatandaşlardan birinin elindeki paspasla köpekbalığına doğru yüzüp kafasına vurması, ortaya komik görüntüler çıkardı. Kafasına aldığı darbe sonucu köpekbalığı olay yerinden uzaklaştı.
Dünyanın en çok korkulan köpekbalıklarından olan ve filmlere konu olan büyük beyaz köpekbalığı, Türkiye sularında bulunuyor. Marmara Denizi'nde de bulunan büyük beyaz köpekbalığı, insanlara pek yaklaşmıyor. Haberde yer alan köpekbalığının hangi tür olduğu bilinmiyor.