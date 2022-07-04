Haberler Yaşam Haberleri Köpekbalığı saldırısını paspasla savuşturdular! Marmaris’te yüzerken karşılaştıkları köpekbalığının kafasına paspasla vurdular!
Giriş Tarihi: 4.7.2022 15:08

Köpekbalığı saldırısını paspasla savuşturdular! Marmaris’te yüzerken karşılaştıkları köpekbalığının kafasına paspasla vurdular!

Köpekbalığı saldırısını paspasla savuşturdular! Marmaris’te yüzerken karşılaştıkları köpekbalığının kafasına paspasla vurdular!

Marmaris’te bugün yaşanan bir olay hem okuyucuları güldürdü hem de panik yarattı. Mısır’ın Hurgada kentinde köpekbalığı saldırısı sonucu bir kadının hayatını kaybetmesi sonrası dünyada köpekbalığı paniği artmaya başladı. Türkiye’de de köpekbalığı popülasyonunun olması, insanların korkarak denize girmesine sebep veriyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Muğla Marmaris’te vatandaşlar yüzerken karşılarına köpekbalığı çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüzen birkaç vatandaş, köpekbalığı paniğine kapıldı. Videoda görüldüğü üzere 1.50 metre boyunda bir köpekbalığı, yüzen vatandaşların arasına daldı. Köpekbalığının yüzgeci ilk başta dikkat çekmedi. Daha sonra fark eden vatandaşlar, köpekbalığı var diye bağırdı.

Yüzenler arasında bir kişi, elinde bulundurduğu deniz tırmığı sopasıyla köpekbalığının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran köpekbalığı, afallayıp bölgeden uzaklaştı. Trajikomik olay, kameralara yansıdı.

KAFASINA PASPAS VURARAK UZAKLAŞTIRDILAR

Vatandaşlardan birinin elindeki paspasla köpekbalığına doğru yüzüp kafasına vurması, ortaya komik görüntüler çıkardı. Kafasına aldığı darbe sonucu köpekbalığı olay yerinden uzaklaştı.

KÖPEKBALIĞININ TÜRÜ BİLİNMİYOR

Türkiye köpekbalığı tür çeşidinin çok olduğu ve popülasyonun da belli bir oranda olduğu bir ülke. Bu sebeple köpekbalığının türü tam olarak bilinmiyor.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK BEYAZ KÖPEKBALIĞI DA BULUNUYOR

Dünyanın en çok korkulan köpekbalıklarından olan ve filmlere konu olan büyük beyaz köpekbalığı, Türkiye sularında bulunuyor. Marmara Denizi'nde de bulunan büyük beyaz köpekbalığı, insanlara pek yaklaşmıyor. Haberde yer alan köpekbalığının hangi tür olduğu bilinmiyor.

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Köpekbalığı saldırısını paspasla savuşturdular! Marmaris’te yüzerken karşılaştıkları köpekbalığının kafasına paspasla vurdular!
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