Köpekbalıkları, kalp hastalarına çare olabilir

Bilinen en uzun ömürlü omurgalı olan Grönland köpekbalığının nasıl çok yaşayabildiğine dair yeni bulgular edinildi. Araştırmacılar yeni keşfin, insanların kalp sağlığını iyileştirebilecek çalışmalara önemli katkılar sunmasını bekliyor. Ortalama yaşam süresi 270 ile 500 yıl arasında değişen Grönland köpekbalıkları, Kuzey Atlas ve Antarktika okyanuslarında yaşıyor. Fakat bu hayvanların nasıl bu kadar uzun yaşadığı gizemini büyük ölçüde koruyor. Deneysel Biyoloji Derneği'nin Prag'da düzenlenen yıllık toplantısında sunulan bir araştırmada Grönland köpekbalığının kaslarının kendine has metabolizması sayesinde uzun süre yaşıyor olabileceği bulundu. Çalışmaya liderlik eden Ewan Camplisson, daha fazla çalışmanın, köpekbalıklarının uzun ömründe metabolizmanın ne dereceye kadar rol oynadığını göstereceğini söylüyor. Camplisson "Grönland köpekbalıklarının kalp ve damar hastalıklarından ciddi şekilde etkilenmeden bu kadar uzun yaşamasını sağlayan adaptasyonları anlayabilirsek, kalp sağlığını iyileştirmek için bunlardan bazılarını uyarlayabiliriz" dedi.