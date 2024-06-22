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Giriş Tarihi: 22.6.2024 12:06 Son Güncelleme: 22.6.2024 12:12

Köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolcularla tartıştı

Ankara Kızılay'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolcularla tartıştı

Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı. Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolcularla tartıştı! O anlar kamerada | Video

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Köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolcularla tartıştı
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