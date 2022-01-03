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Giriş Tarihi: 3.1.2022 13:33

Köpekler ağıldaki keçileri parçaladı

İHA
Köpekler ağıldaki keçileri parçaladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir keçi ağılına giren 3 köpek, 8 keçiyi parçalayarak öldürdü. Ardından başka bir ağıla dalan köpekler, 1 keçiyi de yaraladı. Bodrum'un Dağbelen Mahallesi'nde meydana gelen köpek saldırısı, mahalleliyi isyan ettirdi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kara'ya ait çiftliğe sabaha karşı 3 sokak köpeği girdi. Çiftlik içerisinde bulunan keçi ağılına giren köpekler, 8 keçiyi parçalayarak telef etti. Sabah saatlerinde çiftliğe giden Kara ailesi, hayvanların üzerinde 3 tane köpeği görünce şoka girdi. Köpekler, Kara ailesinin çiftliğe gelmesiyle kaçarak uzaklaştı. 8 keçi telef olurken, 1 keçi ise yaralı olarak kurtuldu.

Köpekler daha sonra başka bir keçi ağılına girerek 1 keçiye daha saldırırken, o esnada keçi sahibinin müdahale etmesiyle birlikte kaçtılar. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken, belediye ekiplerinin telef olan keçileri uygun bir yere gömdüğü öğrenildi. Mahalle sakinleri, köpekleri dağ tepe aramaya başladı ama bir iz bulamadı. Başka bir mahalleden geldiği ihtimali üzerinde duran vatandaşlar, herkesin çok dikkat etmesini istedi.

Keçilerin sahibi Zübeyde İnceoğlu, "Gece girmiş hayvanlar. Amcam çiftliğe varıyor, köpeklerin keçilerin boğazlarını sıkarken yakalıyor. Yemiyorlar zaten parçalayıp atmışlar. Köpeklerin peşinden gittik, yetişemedik. Dağa kaçtılar. Daha sonra komşumuzun keçisine de aynı şeklide köpekler saldırıyor. Gittiğimizde manzara çok kötüydü. Gittiğimizde 3 tanesi yaşıyordu ama çok bağırıyorlardı. Keçilerimizden bir tanesini yaşatabildik. Kayıp olan keçimiz vardı. O keçimiz de geldi.

Yaralı olanı kurtarmak için çok uğraştık. Şimdi durumu iyi. 3 tane köpek saldırdı. Bir köpeğin cinsinin Sibirya kurdu olduğunu biliyoruz. Diğer ikisinin ise cinsini bilemedik. 10 keçimiz vardı, 8'i telef oldu, biri yaralı, biri de kaçmıştı köpeklerin elinden o da geri döndü. 2 keçimiz kaldı. Gittiğimizde her taraf kan revan içerisindeydi. Her yanda ölen keçilerimiz vardı. Şu anda sağ olan keçi olayın yaşandığı ahıra giremiyor. Yem veriyorum, ahıra sokmak için ama asla girmiyorlar" dedi.

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Köpekler ağıldaki keçileri parçaladı
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