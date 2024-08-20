Köpekler katletmişti: Saldırı kurbanı toprağa verildi

İstanbul Fatih'te bulunan boş bir arazide sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in (40) cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Cadde'de bulunan Hayırlıoğlu Vakfı'na ait arazide önceki gün sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Özçelik'in (40) feryadına Fatih Belediyesi temizlik ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özçelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Özçelik'in cenazesi, incelemelerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ayhan Özçelik'in ağabeyi Burhan Özçelik burada yaptığı açıklamada, kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor.Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Çöpçüler olmasa sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi ve kardeşim bu sırada hâlâ hayattaydı. Çöpçülerin attığı videoda ağzı kıpırdıyor. Hastanede kan kaybından hayatını kaybetti" dedi. Fatih Belediyesi ekiplerinin, sakinleştirici iğne ile etkisiz hale getirdiği köpekler, Yedikule Hayvan Barınağı'nda müşahede ve karantinaya alındı. Fatih Belediyesi ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri toplamaya başladı. Sakinleştirici iğneyle bayıltılan köpekler araçlara alındı. Burada toplanan bazı vatandaşlar, köpeklerin insanlar tarafından kışkırtıldığı için saldırdığını öne sürerek hayvanların toplanmasına tepki gösterdi.Ayhan Özçelik'in ağır yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi. Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu kaydedildi. Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı.