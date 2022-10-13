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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Köpeklerden kaçan Zana’ya araba çarptı

Köpeklerden kaçan Zana’ya araba çarptı
İstanbul Bakırköy Sahili Rauf Orbay Caddesi üzerinde önceki gün saat 12.10 sıralarında yaşanan kaza yürekleri yaktı.



Aynı ortaokulda okuyan 5 arkadaş okula geç kaldıklarını ve derste yok yazıldıkları için Bakırköy sahilinde gezmeye karar verdi. Çocuklar minibüsten inip sahilde yürümeye başladıkları sırada, 55-60 yaşlarında, beyaz saçlı, sakallı biri yanındaki köpekleri çocuklara saldırttı. Çocuklar, köpeklerden korkup kaçmaya başladı. Bu sırada Zana Rojhad Canyovay'a (10) yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı. Zana'ya çarpan aracın sürücüsü Ahmet Boyraz(51) yaralı çocuğu hastaneye götürdü ancak kurtarılamadı. Polis, Boyraz ile köpekleri çocuklara saldırttığı ileri sürülen evsiz Hüseyin Durmuş'u (59) gözaltına aldı. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Durmuş, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı. Boyraz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Canyovay dün Bağcılar Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yunus Emre KAVAK - Huzeyfe ATICI - Büşra ÇOBAN / SABAH

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Köpeklerden kaçan Zana’ya araba çarptı
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