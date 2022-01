Köpeklerden kurtulmak için dereye atladılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde isimleri henüz öğrenilemeyen iki genç, Kocaeli Fuar alanı ile bir Spor tesisi arasından geçmekte olan dere kenarında yürüdüğü esnada, bölgede bulunan çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin iddiasına göre, nedensiz olarak köpeklerin saldırısına uğrayan gençler, soğuk havaya rağmen, kurtulmak için kendilerini dereye attı. Köpekler uzun süre gençleri dere içinde tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar ise bölgedeki köpeklerden şikayetçi olan başka vatandaşlar tarafından an be an kayıt altına alındı. Ancak bazı vatandaşlarında, köpeklerin bölgede sürekli olarak bulunduğu, gençlerin yanına gelince heyecanlanıp koşmuş olabilecekleri ve köpeklerinde ani bir refleks ile kendilerini kovalamış olabileceğini ileri sürdü.