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Giriş Tarihi: 7.1.2022 19:23

Köpeklerden kurtulmak için dereye atladılar

ABBAS ÇAKAR

Kocaeli İzmit ilçesinde, Fuar ile bir AVM arasında bulunan  bölgede yürümekte olan 2 gencin üzerine, çok sayıda sokak köpeği saldırdı.  Bölgede bulunan vatandaşların iddiasına göre, köpeklerin saldırdığı gençler, panik ile kurtulmak için dereye atladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde isimleri henüz öğrenilemeyen iki genç, Kocaeli Fuar alanı ile bir Spor tesisi arasından geçmekte olan dere kenarında yürüdüğü esnada, bölgede bulunan çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin iddiasına göre, nedensiz olarak köpeklerin saldırısına uğrayan gençler, soğuk havaya rağmen, kurtulmak için kendilerini dereye attı. Köpekler uzun süre gençleri dere içinde tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar ise bölgedeki köpeklerden şikayetçi olan başka vatandaşlar tarafından an be an kayıt altına alındı. Ancak bazı vatandaşlarında, köpeklerin bölgede sürekli olarak bulunduğu, gençlerin yanına gelince heyecanlanıp koşmuş olabilecekleri ve köpeklerinde ani bir refleks ile kendilerini kovalamış olabileceğini ileri sürdü.

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Köpeklerden kurtulmak için dereye atladılar
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