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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 26.4.2022 15:19

Köpekleri dövüştürüp sosyal medyada yayınladı yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Köpekleri dövüştürüp sosyal medyada yayınladı yakalandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde çoban köpeklerini dövüştüren kişi bu görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Trabzon Hayvan Koruma platformu sosyal medya hesabından bu olayın faillerinin yakalanmasını istedi. Görüntüleri inceleyen Jandarma ekipleri köpekleri dövüştüren kişiyi tespit ederek yakaladı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde köpek dövüştürme görüntüleri sosyal medya ortamında paylaşıldı. Trabzon Hayvan Koruma platformu sosyal medya hesabından bu olayın faillerinin yakalanmasını istedi.

Platform yaptığı paylaşımda "Trabzon Araklı ilçesinde Guguda Köyünde H.D adlı şahıs köpek dövüştürüyor videosu bu. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu köpekler bu şahısların elinden derhal alınmalı ve gerekli cezayı almalılar!" ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine harekete geçen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, köpekleri dövüştüren H.D'yi (27) kısa sürede tespit etti. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı H.D yakalandı. Mahkemeye çıkartılan H.D hakkında, hayvanlara eziyet etmekten adli ve idari işlemler yapıldı.

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Köpekleri dövüştürüp sosyal medyada yayınladı yakalandı
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