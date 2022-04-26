Köpekleri dövüştürüp sosyal medyada yayınladı yakalandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde köpek dövüştürme görüntüleri sosyal medya ortamında paylaşıldı. Trabzon Hayvan Koruma platformu sosyal medya hesabından bu olayın faillerinin yakalanmasını istedi.

Platform yaptığı paylaşımda "Trabzon Araklı ilçesinde Guguda Köyünde H.D adlı şahıs köpek dövüştürüyor videosu bu. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu köpekler bu şahısların elinden derhal alınmalı ve gerekli cezayı almalılar!" ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine harekete geçen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, köpekleri dövüştüren H.D'yi (27) kısa sürede tespit etti. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı H.D yakalandı. Mahkemeye çıkartılan H.D hakkında, hayvanlara eziyet etmekten adli ve idari işlemler yapıldı.