Köpekleri vurmasın diye kendini siper etti

İstanbul Ümraniye'de, bir sokak köpeğini silahla vurarak yaralayan ve bu sırada araya giren Özlem Gürel'i ise tehdit eden Sinan Doğan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Olay, Mimar Sinan Parkı'nda 21 Aralık 2022'de meydana geldi. Sinan Doğan adlı kişi, kendisini parktan geçirmediğini öne sürdüğü sokak köpeklerine elindeki silahla ateş etti. 'Duman' adlı köpeği yaralayan Doğan, diğer köpekleri de vurmak isterken araya hayvansever Özlem Gürel girdi.Gürel'e "Çekil seni de vururum" diyen Doğan hakkında, "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme", "ruhsatsız silah kullanma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. SABAH'a konuşan Özlem Gürel, canını hiçe sayarak sokak köpeklerini koruduğu anları, "Diğer köpekleri de vurmasın diye kendimi siper ettim. Eline vurarak ikinci kez ateş etmesine engel oldum. Ben de ölümden döndüm" diyerek anlattı.