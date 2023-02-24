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Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:56 Son Güncelleme: 24.2.2023 13:14

Köpeklerin saldırdığı emekli öğretmen ölü bulundu

Rize Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde, annesine bakmaya gelen emekli öğretmen evinin önünde köpeklerin saldırısı sonucu vücudundan çeşitli organlar parçalanmış halde ölü bulundu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Köpeklerin saldırdığı emekli öğretmen ölü bulundu

Rize Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda emekli öğretmen köpek saldırısı sonucu öldü.

Rize Merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler Mahallesi ana yol üzerinde sabah erken saatlerde okul servisi öğrencileri tarafından köpeklerin bir insanın yanında olduğu görülmesi üzerine araç sürücüsü tarafından köpekler uzaklaştırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ön muayenede köpeklerin saldırısına uğrayan Emekli öğretmen Hayati Yazıcı hayatını kaybettiği belirlendi.

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ise, Kömürcüler Mahallesinde yaşlı annesini bakan emekli öğretmen Tahsin Yazıcı (65) ana cadde üzerinde köpekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Emekli öğretmenin ailesi İstanbul da yaşıyor. Kendisi beldemizde Annesine bakıyordu. Sabah erken saatlerde çocuklar minibüsten köpeklerin saldırısını gördü ve şoför köpekleri uzaklaştırdı. Tahsin Yazıcı'ya bir anda köpeklerin saldırısı sonucu kolunu koparmış ve vücudunda çok sayıda yara oluşmuş. Tahsin öğretmen hayatını kaybetti. Beldemizde ilk kez böyle bir olay oluyor ve bizlerde şaşkınız" dedi.

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Tahsin Yazıcı'nın cesedi incelenmek üzere Rize adli tip kurumuna kaldırıldı. Tahsin Yazıcı'nın saldırı sırasında kalp krizi geçirmiş olması ihtimali olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Köpeklerin saldırdığı emekli öğretmen ölü bulundu
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