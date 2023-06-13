Köpeklerin saldırısına uğramıştı... Normal servise alındı

Kocaeli Üniversitesinde yaşanan olayda, Fatma Seher Hanım Kız Yurdu önünde bulunan bazı sokak köpekleri, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Lokman Emre Yurtsever'e saldırdı. Köpeklerden kurtulmaya çalışan genç, istinat duvarından yola atlamak istediği esnada, yere düşüp kafasını vurarak ağır yaralandı.

Bilincini kaybetmiş bir halde yerde yatan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesi sonrası yoğun bakıma alınan genç, hayati tehlikeyi atlattı ve yoğun bakım servisinden çıkarak normal servise alındı. Aldıkları haber sonrası şok geçiren ve soluğu Kocaeli'nde alan Yurtsever'in ailesi ile sınıf arkadaşları normal servise alınan gencin annesi ile birlikte fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öğrencilerin paylaşımlarında yine köpek sorunun çözümü istendi.