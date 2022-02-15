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Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:00 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:31

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk taburcu oldu

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk taburcu oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Dal, tedavisinin ardından taburcu oldu. Dal'ın haftada bir gün doktor kontrolü sürecek.

İlçeye bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet Dal (7), 10 Şubat günü sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, yolda bitkin halde bir vatandaş tarafından bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Ahmet, zorlu bir süreç geçildi. Yüzünde, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerine dikiş atılan Ahmet, 4 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ahmet'in tedavisi, haftada bir gün doktor kontrolünde devam edecek. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ahmet'in annesi Nurşin Dal, bölgedeki sokak köpeklerinin bir an önce toplatılmasını isteyerek artık çocuklarını rahat bir şekilde okula gönderebilmek istiyor.

Dal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Zor günler geçirdik 5 günden beri. Duyguduğuma göre köpekler daha toplatılmamış. Biran önce toplasınlar artık köyden. Çocuğumu rahat rahat okula göndermek istiyorum. Mecbur bir hafta sonra onu okula göndermek zorundayım, ama bu korkuyla ben onu nasıl gönderebilirim ki. Tedavi süreci çok zor geçti. Zor dayanabildi. Bugünde taburcu olduk. Tüm yetkililere de teşekkür ediyoruz. Herkes elinden gelenini yaptı oğlum için. Allah razı olsun."

Yüzündeki yara ve dikişlerden dolayı konuşmakta zorlanan 7 Yaşındaki Ahmet ise sadece şu cümleleri söyleyebildi: "Gidiyordum, okula. Köpek geldi bana saldırdı. Erkek olduğunu anladım, beyazdı, büyüktü, dişleri keskindi ve vahşiydi."

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Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk taburcu oldu
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